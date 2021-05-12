На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 12 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 79 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформации дорожного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):
- км 71-99, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов на а/дороге (выборочно).
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 515 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации дорожного покрытия.
Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):
- км 50-52, ограничение скорости движения в направлении на Псков с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы;
- км 158-179, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов на а/дороге (выборочно).
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- ТрР км 135, 142, 145, 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта из-под СБО;
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 25-42; 110-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-10 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ и примыканий механизированным способом;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- ТрР км 51, 57, 64, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 44-45 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.