На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 12 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 12 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 79 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформации дорожного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой):

км 71-99, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов на а/дороге (выборочно).

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 515 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации дорожного покрытия.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):

км 50-52, ограничение скорости движения в направлении на Псков с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы;

км 158-179, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов на а/дороге (выборочно).

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

ТрР км 135, 142, 145, 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта из-под СБО;

км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 25-42; 110-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 0-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):