Баскетболисты «Зенита» разгромили «Парму» в первом матче 1/4-финала лиги ВТБ

Встреча в Петербурге закончилась со счетом 86:66 в пользу петербуржцев. Второй матч серии пройдет 13 мая в Перми.

Самым результативным игроком матча стал игрок клуба «Зенит» Кевин Пангос (17 очков). В составе «Пармы» отличился Эйгирдас Жукаускас, набравший 15 очков.

Клуб «Парма» участвует в Единой лиге ВТБ с 2017 года и впервые вышел в плей-офф