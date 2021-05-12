Баскетболисты «Зенита» разгромили «Парму» в первом матче 1/4-финала лиги ВТБ

Автор: Сергей Агутин
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Встреча в Петербурге закончилась со счетом 86:66 в пользу петербуржцев. Второй матч серии пройдет 13 мая в Перми.

Самым результативным игроком матча стал игрок клуба «Зенит» Кевин Пангос (17 очков). В составе «Пармы» отличился  Эйгирдас Жукаускас, набравший 15 очков.

Клуб «Парма» участвует в Единой лиге ВТБ с 2017 года и впервые вышел в плей-офф

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