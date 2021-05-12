Россияне рассказали, сколько денег в месяц им нужно для счастья

Согласно данным SuperJob, россиянам в 2021 году в среднем необходимы 173 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.

В 2015 году этот показатель составлял 175 тысяч рублей в месяц, в 2018 году – 159 тысяч рублей, в 2019 году – 161 тысячу рублей, а в 2020 году – 155 тысяч рублей.

При этом москвичам для счастья нужны 224 тысячи рублей, жителям Владивостока – 200 тысяч рублей, Ростова-на-Дону – 195 тысяч рублей, Санкт- Петербурга – 183 тысячи рублей.