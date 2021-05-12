Анализ мер безопасности проведут в школах Ленобласти

Как сообщал ivbg.ru, множество детей и двое взрослых поступили в Республиканскую клиническую больницу в Казани после шутинга в гимназии № 175.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов обозначил важность психологической атмосферы в коллективе учащихся.

«Ужасная трагедия произошла в казанской гимназии. Выражаю соболезнования всем, кто потерял детей, родителей, сестер и братьев», – сказал Сергей Тарасов

Чиновник также сообщил, что в Ленинградской области будет проведен анализ мер безопасности в учебных заведениях. Также в регионе уже несколько лет реализуется проект по психологической безопасности образовательной среды. В нем принимают участие ведущие вузы России.