Анализ мер безопасности проведут в школах Ленобласти

Как сообщал ivbg.ru, множество детей и двое взрослых поступили в Республиканскую клиническую больницу в Казани после шутинга в гимназии № 175.
Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов обозначил важность психологической атмосферы в коллективе учащихся.
«Ужасная трагедия произошла в казанской гимназии. Выражаю соболезнования всем, кто потерял детей, родителей, сестер и братьев», – сказал Сергей Тарасов
Чиновник также сообщил, что в Ленинградской области будет проведен анализ мер безопасности в учебных заведениях. Также в регионе уже несколько лет реализуется проект по психологической безопасности образовательной среды. В нем принимают участие ведущие вузы России.
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