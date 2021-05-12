В 2021 году петербургский Праздник корюшки не состоится

Изначально в 2021 году организаторы планировали проводить праздник в мае, но позже сроки были сдвинуты.
Теперь Петербургское отделение Российского творческого союза работников культуры, выступающее организатором, объявило об отмене мероприятия из-за ограничений по COVID-19.
Организатору предлагалось провести празднество в режиме онлайн. Однако директор фестиваля Александр Гаврилов заявил, что Праздник корюшки невозможно провести удаленно.
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