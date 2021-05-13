Семь районов Ленобласти подписали соглашение о реализации проектного управления

К реализации нацпроектов 12 мая подключены Волховский, Гатчинский, Киришский, Приозерский, Тосненский, Всеволожский районы и Сосновый Бор.
Александр Дрозденко подчеркнул важность вовлечения муниципалитетов в реализацию национальных проектов. И проектный подход даст возможность эффективнее выполнять задачи, прогнозировать риски, работать в команде с Ленинградской областью.
«Наш регион был в этой области одним из пионеров. К началу реализации национальных проектов мы подошли с уже работающей системой управления проектами», – рассказала Александр Дрозденко
Проектный подход в области применяют с 2016 года.
Вам будет интересно
Как сообщал ivbg.ru, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу из ружья Hatsan ESCORT в гимназии № 175 в Казани. Были убиты на месте девять...
12.05.2021 182