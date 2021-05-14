Крюкова, Крикуша, Лебяжка, Лахта и Демидова учатся плавать и привыкать к холодной воде. Совсем скоро их отпустят в воды Финского залива.

В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино готовят к выпуску несколько спасенных тюленят, которые уже набрали достаточный вес и окрепли для самостоятельной жизни.

Крюкова, Крикуша, Лебяжка, Лахта и Демидова учатся плавать и привыкать в холодной воде. Совсем скоро их отпустят в воды Финского залива. А сейчас тюленята беззаботно купаются в водах бассейна. Кормят их из-за специальной ширмы, чтобы они не зависели от человека. Таким образом молодые ластоногие налаживают коммуникацию между собой.

Фото: 47channel Фото: 47channel Фото: 47channel

Уйти на волю тюленята смогут через 2-3 недели. Других ластоногих также будут помещать в бассейн по мере их выздоровления. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» осуществляет помощь в спасении ластоногих с 2013 года. А с 2014 года на территории Водоканала в Репино заработал уникальный центр для изучения и сохранения морских млекопитающих.