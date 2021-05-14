Работники Стройкомитета Ленобласти очистили берег реки Плюссы от мусора

Автор: Анастасия Щербакова
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Стройкомитет надеется, что отдыхающие оценят проделанный труд и будут содержать столь живописное место в чистоте.

Работники Стройкомитета Ленобласти организовали субботник на территории вдоль реки Плюссы в городе Сланцы. Весь собранный мусор вывезли на тракторе.

Работники Стройкомитета Ленобласти очистили берег реки Плюссы от мусора уборка, субботник, Сланцы, Плюсса
Работники Стройкомитета Ленобласти очистили берег реки Плюссы от мусора уборка, субботник, Сланцы, Плюсса
Работники Стройкомитета Ленобласти очистили берег реки Плюссы от мусора уборка, субботник, Сланцы, Плюсса
Работники Стройкомитета Ленобласти очистили берег реки Плюссы от мусора уборка, субботник, Сланцы, Плюсса

Стройкомитет надеется, что отдыхающие оценят проделанный труд и будут содержать столь живописное место в чистоте.

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Работники Стройкомитета Ленобласти очистили берег реки Плюссы от мусора уборка, субботник, Сланцы, Плюсса
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