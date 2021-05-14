Стройкомитет надеется, что отдыхающие оценят проделанный труд и будут содержать столь живописное место в чистоте.

Работники Стройкомитета Ленобласти организовали субботник на территории вдоль реки Плюссы в городе Сланцы. Весь собранный мусор вывезли на тракторе.

Стройкомитет надеется, что отдыхающие оценят проделанный труд и будут содержать столь живописное место в чистоте.