Стройкомитет надеется, что отдыхающие оценят проделанный труд и будут содержать столь живописное место в чистоте.
Работники Стройкомитета Ленобласти организовали субботник на территории вдоль реки Плюссы в городе Сланцы. Весь собранный мусор вывезли на тракторе.
Стройкомитет надеется, что отдыхающие оценят проделанный труд и будут содержать столь живописное место в чистоте.
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