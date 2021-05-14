Воссозданием трона для отреставрированного Тронного зала займется Русский музей.

Для Михайловского дворца изготовят копию трона Павла I, сообщил источник с ссылкой на замгендиректора по научной работе Русского музея Евгения Петрова. Копированием роскошного кресла монарха Русский музей. Делать придется в строгом соответствии с оригиналом — бархатный балдахин, ступеньки и так далее.

Михайловский замок в 2019-2020 годах прошел реставрацию — убранство парадных залов хотели воссоздать в том виде, какими их видел Павел I. Воскресенский, Тронный, Арабесковый залы, апартаменты камер-фрейлины Протасовой и ряд других помещений будут доступны посетителям с 19 мая. Об этом рассказали 78.ru.