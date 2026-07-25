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Молодой петербуржец так не хотел работать, что просил заменить обязательную работу реальным заключением

суд
Фото: pxhere

Петербуржцу заменили 154 часа обязательных работ на 19 дней принудительных после того, как он перестал выходить на работу из-за панических атак.

Как сообщила 24 июля руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, ранее мужчину приговорили к 250 часам обязательных работ за угрозу убийством.

Осужденный должен был трудиться в ЖКС № 1 Василеостровского района, однако вскоре перестал появляться на работе. Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с просьбой заменить неотбытые 154 часа более строгим наказанием.

На заседании мужчина попросил назначить ему лишение свободы, заявив, что работа вызывает у него панические атаки.

«В суде случился конфликт поколений, в рамках закона, конечно же. Судья из поколения миллениалов заменила осужденному зумеру обязательные работы на... принудительные! Ибо труд облагораживает!», – сообщила Дарья Лебедева

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11-летняя шахматистка побила мировой рекорд, державшийся 38 лет

Одиннадцатилетняя британская шахматистка Бодхана Сиванандан установила возрастной рекорд, победив гроссмейстера с рейтингом выше 2600 на турнире Dole Trophy в Экс-ан-Провансе.

Сиванандан в возрасте 11 лет и четырех месяцев обыграла действующего чемпиона Франции Марк’Андриа Морицци, рейтинг которого составлял 2628. Предыдущий рекорд принадлежал Юдит Полгар. В 1988 году она победила Лайоша Портиша в возрасте 12 лет и двух месяцев.

Ранее британка уже обыгрывала двух гроссмейстеров, однако впервые победила соперника с рейтингом выше 2600.

В следующих турах Сиванандан уступила израильскому международному мастеру Бенни Айзенбергу и сыграла вничью с гроссмейстером Максимом Родштейном.

После шести туров шахматистка набрала три очка и сохраняет шансы выполнить вторую норму женского гроссмейстера. Ее официальный рейтинг составляет 2303.

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