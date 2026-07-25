Петербуржцу заменили 154 часа обязательных работ на 19 дней принудительных после того, как он перестал выходить на работу из-за панических атак.

Как сообщила 24 июля руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, ранее мужчину приговорили к 250 часам обязательных работ за угрозу убийством.

Осужденный должен был трудиться в ЖКС № 1 Василеостровского района, однако вскоре перестал появляться на работе. Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с просьбой заменить неотбытые 154 часа более строгим наказанием.

На заседании мужчина попросил назначить ему лишение свободы, заявив, что работа вызывает у него панические атаки.

«В суде случился конфликт поколений, в рамках закона, конечно же. Судья из поколения миллениалов заменила осужденному зумеру обязательные работы на... принудительные! Ибо труд облагораживает!», – сообщила Дарья Лебедева