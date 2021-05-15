Ранее стало известно о задержании Станислава Шикалова, экс-главы администрации поселения Никольское в Тосненском районе. Сумма похищенных им средств исчисляется десятками миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в пятницу, 14 мая. По ходатайству следствия под стражу заключен бывший глава администрации Никольского городского поселения.

По данным следствия, подозреваемый с коллегами и руководителями фирм украл бюджетные деньги, предназначенные для заключения муниципальных контрактов на ликвидацию незаконных свалок.

«В результате преступных действий из бюджета администрации Никольского городского поселения на расчетные счета коммерческих организаций без фактического выполнения работ по контрактам перечислены денежные средства на сумму свыше 20 млн рублей, часть из которых предназначалась подозреваемому», — сообщает ведомство.

О задержании Станислава Шикалова стало известно в четверг, 13 мая.