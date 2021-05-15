Смольный собирается увеличить заполняемость трибун на матчах Евро-2020

Власти Петербурга могут увеличить заполняемость трибун на стадионах во время чемпионата Европы по футболу с 50 до 75 %. Однако количество доступных мест будет по-прежнему зависеть от эпидемиологической обстановки.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Бориса Пиотровского в субботу, 15 мая.

Вице-губернатор отметил, что городские власти пока не определились с допуском иностранцев на матчи, однако возможность повысить число свободных мест на трибунах у них есть. На данный момент максимальное разрешенное количество болельщиков на каждом матче составляет 30 тысяч человек.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболы пройдет с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург примет семь матчей, включая три игры, которые ранее должны были пройти в Ирландии.