Светлана Журова и Андрей Низовский обсудили развитие спорта во Всеволожском районе

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: www.instagram.com/szhurova/
Фото: www.instagram.com/szhurova/

Также на рабочей встрече депутата Госдумы Светланы Журовой с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским затронули скорое появление ФОКа с бассейном и Ледового дворца во Всеволожске.

Во Всеволожском районе Ленобласти состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы и олимпийской чемпионки Светланой Журовой с главой администрации Всеволожского района Ленобласти Андреем Низовским.

На встрече обсудили вопросы спорта и сферы здравоохранения, касающиеся района. На беседе затронули и скорое появление ФОКа с бассейном и Ледового дворца во Всеволожске.

Также во время разговора Светлана Журова рассказала, почему решила стать депутатом.

«Это зов души и склад характера, плюс, конечно, умение решать вопросы различного уровня. И если бы мне не нравилось, я бы этим не занималась. Однако у меня к этому лежит душа, есть желание, а главное знания и умение работать на благо людей», — сказала Светлана Журова.

Об этом рассказали online47.

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13.05.2021 152
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