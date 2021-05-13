Заросший травой участок земли под Всеволожском обрек своего хозяина на штраф

Автор: Анастасия Щербакова
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Петербуржец два года не мог очистить участок сельхозназначения от сорняков. В итоге управление Россельхознадзора назначило владельцу земли штраф в 10 000 рублей.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в четверг, 13 мая, сорняки на участке в 1,5 га инспекторы обнаружили еще два года назад, однако реакции владельца не последовало.

В итоге решением суда владельца признали виновным по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 10 000 рублей.

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12.05.2021 171
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