Заросший травой участок земли под Всеволожском обрек своего хозяина на штраф

Петербуржец два года не мог очистить участок сельхозназначения от сорняков. В итоге управление Россельхознадзора назначило владельцу земли штраф в 10 000 рублей.
Как сообщает Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в четверг, 13 мая, сорняки на участке в 1,5 га инспекторы обнаружили еще два года назад, однако реакции владельца не последовало.
В итоге решением суда владельца признали виновным по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 10 000 рублей.
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12.05.2021 171