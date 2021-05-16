На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 16 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-65 ограничение скорости движения в направлении г. Выборга с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к г. Выборг № 2 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 23:00 14.05 до 06:00 15.05, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 40-48+800 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-37, ТрР км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ и примыканий механизированным способом;
- км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- ТрР км 10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 36+500 ограничение скорости движения в направлении г. Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- км 35-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи.