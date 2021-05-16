Гастрономический фестиваль «Корюшка идет» проходит 15-16 мая в Новой Ладоге. Свою продукцию представили более 20 предприятий рыбохозяйственной отрасли Ленинградской области.

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На фестивале побывал и Александр Дрозденко. Улов корюшки к середине мая 2021 года составил свыше 750 тонн. В 2020 году предприятия Ленинградской области добыли около 900 тонн, но до конца мая возможно догнать и перегнать эти показатели.

В программу мероприятия включены турниры по добыче корюшки и мастер-классы по приготовлению блюд из этой рыбы. На сцене выступят коллективы из области и Санкт-Петербурга, а также звезды российской эстрады ─ Анна Семенович и группа «Смысловые галлюцинации».

Фото: ЛенТВ24