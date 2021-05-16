Жителей Ленобласти предупреждают о травмоопасном сезоне на железной дороге

В Instagram-аккаунте Комитета по транспорту напомнили о правилах поведения и перечислили основные причины травм на железной дороге. В 2020 году на путях пострадали 1949 человек, 120 из них – дети.

В частности, запрещено выглядывать из окон поезда в движении. Необходимо отходить от проезжающего состава на безопасное расстояние. Смертельно опасно использовать телефон и наушники при переходе ж/д путей.

По статистике, чаще всего люди получают травмы из-за неосторожности, пренебрежения правилами или опасного поведения на железнодорожных объектах. Например, из-за зацепинга.