Двухлетняя девочка попала в реанимацию после падения из окна в Балтийском

По информации ivbg.ru, 15 мая около 21:30 в приемный покой выборгской районной больницы из поселка Балтийское доставлена двухлетняя девочка.
Врачи диагностировали травмы, характерные для падения с высоты. По предварительным данным, девочка выпала из окна второго этажа. Пострадавшую поместили в отделение реанимации.
Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
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