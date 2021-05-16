Двухлетняя девочка попала в реанимацию после падения из окна в Балтийском

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 15 мая около 21:30 в приемный покой выборгской районной больницы из поселка Балтийское доставлена двухлетняя девочка.

Врачи диагностировали травмы, характерные для падения с высоты. По предварительным данным, девочка выпала из окна второго этажа. Пострадавшую поместили в отделение реанимации.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

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16.05.2021 117
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