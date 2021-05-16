Гость зарезал ножом хозяина во время застолья в Виллози

По информации ivbg.ru, 16 мая в Ломоносовском районе возбуждено уголовное дело об убийстве 53-летнего мужчины.

Его труп со множественными колото-резаными ранами в область головы найдено в Виллозском сельском поселении. Подозреваемый задержан.

По данным следствия, ныне задержанный, находясь в гостях у ныне убитого, в ходе ссоры убил своего оппонента ножом. Опомнившись, агрессор вызвал скорую помощь и полицию. Однако хозяин был уже мертв.