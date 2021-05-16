На лесной дороге в Лужском районе перевернулся трактор – водитель погиб

По информации ivbg.ru, 15 мая около 19:00 в полицию Лужского района сообщили о ДТП на лесной дороге между деревнями Рассохи и Шатновичи.
Прибывшие на место полицейские обнаружили, что в кювет съехал и перевернулся трактор. В результате ДТП погиб 61-летний водитель – житель деревни Большие Шатновичи, владелец машины.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
В паблике «Лахденпохья - навсегда!» сообщают: экипаж пилота из Приладожья Олега Лозинского потерпел аварию на ралли «Пикник 2021», проходившем 14-15 мая...
16.05.2021 111