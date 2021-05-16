Погода в Ленобласти: 17 мая ожидаются до +25 °C и кратковременные дожди

По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, 17 мая температура воздуха ночью 17 мая составит +6… +11 °C. В дневное время – +20… +25 °C.

Ветер ночью будет переменный, 1-5 м/с. В дневное время – юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем слабо понижаться.

Кратковременные дожди возможны на западе Ленинградской области во второй половине дня.