Погода в Ленобласти: 17 мая ожидаются до +25 °C и кратковременные дожди

Автор: Сергей Агутин
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По данным ГУ МЧС по Ленинградской области, 17 мая температура воздуха ночью 17 мая составит +6… +11 °C. В дневное время – +20… +25 °C.

Погода в Ленобласти

Ветер ночью будет переменный, 1-5 м/с. В дневное время – юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем слабо понижаться.

Кратковременные дожди возможны на западе Ленинградской области во второй половине дня.

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