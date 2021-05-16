Гость задушил хозяина шнуром от вентилятора в Малых Колпанах

По информации ivbg.ru, 16 мая в Малых Колпанах задержан 26-летний подозреваемый в убийстве 29-летнего мужчины.

По данным следствия, 15 мая он пришел в гости к знакомому. Во время застолья, после распития алкогольных напитков, произошел конфликт. Гость набросил на голову хозяина пакет и перетянул шею проводом от вентилятора.

В полицию об убийстве сообщила сосед. Ему рассказал о произошедшем 21-летняя супруга ныне убитого.