Гость задушил хозяина шнуром от вентилятора в Малых Колпанах

По информации ivbg.ru, 16 мая в Малых Колпанах задержан 26-летний подозреваемый в убийстве 29-летнего мужчины.
По данным следствия, 15 мая он пришел в гости к знакомому. Во время застолья, после распития алкогольных напитков, произошел конфликт. Гость набросил на голову хозяина пакет и перетянул шею проводом от вентилятора.
В полицию об убийстве сообщила сосед. Ему рассказал о произошедшем 21-летняя супруга ныне убитого.
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16.05.2021 41