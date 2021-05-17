Доктор Мясников назвал смертельно опасные для детей летние фрукты

Известный доктор и телеведущий поведал о том, какие фрукты представляют смертельную угрозу для детей. Речь идет о косточке персика и абрикоса.

По словам Александра Мясникова, косточка в этих фруктах содержит легкоподвижную ядовитую жидкость, которая называется синильной кислотой. Она опасна тем, что может вызвать отравление, причем вплоть до летального исхода.

Мясников уточнил на телеканале «Россия 1», что каждый год умирают дети из-за того, что едят ядрышки этих косточек. Смерь вызывает синильная кислота, которая в них находится. Дети добираются до нее, разбивая эти косточки.

Биолог Екатерина Баранова отметила, что персики опасны еще тем, что могут вызывать аллергию у детей.

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