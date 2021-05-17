В Петербурге со стрельбой задержали таксиста-наркомана без водительских прав

Автор: Гузель Галимова
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Поздно вечером 16 мая у дома №46 по проспекту Стачек в Петербурге полицейские попытались остановить автомобиль Kia Rio, развернувшийся через «двойную сплошную».

Однако водитель проигнорировал требование остановиться, увеличил скорость и попытался скрылся. Началась погоня. Полицейским пришлось применить табельное оружие — предупредительный выстрел вверх и два по колесам иномарки. 

В итоге водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. За рулем сидел 41-летний безработный петербуржец. В салоне также находилась испуганная пассажирка. 

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