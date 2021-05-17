В десяти районах Петербурга и Ленобласти пройдут испытания теплосетей

Гидравлические испытания теплосетей пройдут с 17 по 21 мая сразу в 10 районах Петербурга и Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК Санкт-Петербург», работы начнутся в Калининском и Колпинском районах и займут всего два дня — 17 и 18 мая. Также во вторник специалисты проверят на прочность теплосети в Красносельском районе.

С 17 по 20 мая испытания теплосетей продлятся в Петроградском районе и Красногвардейском. С 17 по 21 мая — В Московском, Пушкинском и Приморском районах. В конце недели займутся теплосетью Выборгского и Тосненского районов.

Напомним, в части Сланцев на неделю отключили горячую воду. С 17 по 24 мая специалисты проводят аварийно-ремонтные работы по замене трубопровода.