Следователи возбудили дело из-за загрязнения нефтепродуктами бухты «Радуга» в Выборгском районе 

Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело по результатам проведенной проверки по факту загрязнения нефтепродуктами бухты “Радуга” Финского залива в Выборгском районе Ленобласти.

Установлено, что в апреле 2021 года на земельном участке, который находится в пользовании РЖД, был допущен выброс нефтепродуктов в акваторию. Исследование показало повышенное содержание нефтепродуктов в 2,76 раз и в тысячу раз.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем временем специалисты продолжают устранять последствия попадания нефтепродуктов в бухте “Радуга”. Установлены дополнительные боновые заграждения — они будут препятствовать попаданию загрязнений в Финский залив.