Аэрофлот отменил рейсы в Турцию на весь июнь

Аэрофлот прекратил продажу билетов в Турцию на июнь, чтобы не создавать неудобства пассажирам в связи с возможными отменами рейсов, пишет РБК.

— В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена / возврата, — говорилось в ней.

В оперативном штабе опровергли информацию о решении продлить ограничения на полеты в Турцию на месяц, поскольку срок уже принятых истекает 1 июня.

— Планирование путешествий — это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами, — сообщил представитель Аэрофлота Михаил Демин.

— Как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов при необходимости и открыть продажи. Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства, — пояснил он.

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Напомним, ограничения на полеты в Турцию были введены с полуночи 15 апреля. При этом остались перелеты между Москвой и Стамбулом: дважды в неделю рейсы разрешили выполнять Аэрофлоту и Turkish Airlines.