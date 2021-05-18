В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 18 мая, во второй половине дня в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональное ГУ МЧС.

Начиная с 12-15 часов местами по региону ожидаются грозы, ливни, град, при грозе кратковременное усиление ветра 15-20 м/с. Местами, преимущественно на востоке области, температура воздуха может подняться до +32°C.

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Тем временем ночью в Петербурге и Ленобласти было настоящее светопредставление — регионы накрыл сильный ливень с грозой и раскатами грома.