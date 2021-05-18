В Кировском районе пресекли размещение 27 кубометров нелегальных отходов

Сотрудники эконадзора провели шестичасовой рейд в Ленинградской области, в ходе которого 27 кубометров нелегальных отходов были отправлены в кузове мусоровоза на штрафстоянку.

Машина без документов на перевозку отходов была остановлена в Кировском районе. Транспорт конфисковали вместе с грузом. Теперь владелец должен оформить документы по всем правилам и обеспечить утилизацию отходов.

Все рейды эконадзора носят систематический характер и продолжительны по времени. Инспекторам приходится менять локацию, потому что водители мусоровозов-нелегалов предупреждают друг друга о местонахождении поста.