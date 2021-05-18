Лжесотрудники банка украли 430 тысяч рублей у двоих пенсионеров из Выборга

По информации ivbg.ru, 17 мая в полицию Выборгского района обратились 66-летние житель и жительница Выборга.

Мужчине и женщине поступили телефонные звонки якобы из службы безопасности одного из крупнейших российских банков. Мошенники сообщили о зафиксированной попытке доступа к счету и посоветовали либо назвать реквизиты карт, либо перевести деньги на другой счет.

Пожилые люди поверили звонившим и выполнили инструкцию. У мужчины с карты было списано около 300 тысяч рублей, а женщина перевела мошенникам 130 тысяч рублей.