Фотографии большого кроншнепа опубликованы в сообществе Нижне-Свирского государственного заповедника во «ВКонтакте».

«Большие кроншнепы – вместе с другими пролетными куликами – собираются у нас на полях. Одно поле у них излюбленное, в прошлом году я тоже там снимал. Птиц было больше, а в этом году их меньше», – говорится в сообщении