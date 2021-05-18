Фотографии большого кроншнепа опубликованы в сообществе Нижне-Свирского государственного заповедника во «ВКонтакте».
«Большие кроншнепы – вместе с другими пролетными куликами – собираются у нас на полях. Одно поле у них излюбленное, в прошлом году я тоже там снимал. Птиц было больше, а в этом году их меньше», – говорится в сообщении
Сотрудники заповедника предполагают, что в 2020 году не было весенней охоты из-за COVID-19, а в 2021 году была. Поэтому птиц распугали.
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