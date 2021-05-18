Новый фонтан в Кировске забросали мусором

Почти неделю назад на Центральной площади Кировска заработал сухой фонтан, но уже сегодня местная администрация сообщила, что в его работе начались сбои.

Стало заметно, что струи фонтана стали бить ниже, чем раньше. Оказалось, что резервуары засорены: они забиты одуванчиками, пластиковыми пробками и детскими игрушками.

“Любой мусор, каждая брошенная в фонтан палка может стать причиной поломки всем полюбившегося фонтана на Центральной площади. Наше бережное отношение поможет продлить срок его эксплуатации”, — говорится в сообщении