Новый фонтан в Кировске забросали мусором

Почти неделю назад на Центральной площади Кировска заработал сухой фонтан, но уже сегодня местная администрация сообщила, что в его работе начались сбои.
Стало заметно, что струи фонтана стали бить ниже, чем раньше. Оказалось, что резервуары засорены: они забиты одуванчиками, пластиковыми пробками и детскими игрушками.
“Любой мусор, каждая брошенная в фонтан палка может стать причиной поломки всем полюбившегося фонтана на Центральной площади. Наше бережное отношение поможет продлить срок его эксплуатации”, — говорится в сообщении.
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17.05.2021 386