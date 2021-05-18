Новый фонтан в Кировске забросали мусором

Автор: Гузель Галимова
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Почти неделю назад на Центральной площади Кировска заработал сухой фонтан, но уже сегодня местная администрация сообщила, что в его работе начались сбои.

Стало заметно, что струи фонтана стали бить ниже, чем раньше. Оказалось, что резервуары засорены: они забиты одуванчиками, пластиковыми пробками и детскими игрушками. 

Новый фонтан в Кировске забросали мусором фонтан, Ленобласть, Кировск
Новый фонтан в Кировске забросали мусором фонтан, Ленобласть, Кировск

“Любой мусор, каждая брошенная в фонтан палка может стать причиной поломки всем полюбившегося фонтана на Центральной площади. Наше бережное отношение поможет продлить срок его эксплуатации”, — говорится в сообщении.

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Новый фонтан в Кировске забросали мусором фонтан, Ленобласть, Кировск
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17.05.2021 386
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