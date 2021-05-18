Центр онкопомощи в Выборге проведет день открытых дверей

День открытых дверей Центр проведет завтра, 19 мая в 11.00. Любой житель Выборгского района может обратиться за консультацией к врачам.

Центр амбулаторной онкологической помощи в Выборге стал пятым по счету в регионе. Ранее мы открыли центры в Гатчине, Кузьмолово, Тихвине и Кингисеппе. Он начал работать в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

В День открытых дверей специального направления для визиты к специалистам по форме 057-у не потребуется. Для проведения консультаций к врачам Выборгского ЦАОП присоединятся коллеги из Ленинградского Областного Онкодиспансера им. Л.Д.Романа, в том числе онкологи отделений маммологии и опухоли головы и шеи. Подробности записи на консультацию – здесь.

«В таком центре можно пройти как назначенную терапию, так и раннюю диагностику заболевания. А ведь в 90% случаев вылечить рак возможно, если обнаружить его на ранней стадии», — прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в Кузьмолово в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки.

Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей, эндовидеохирургическая стойка,

Отметим, что в Тихвине вышел на проектную мощность первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи. Всего открыты пять центров амбулаторной онкологической помощи в Тихвинском, Кингисеппском и Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.