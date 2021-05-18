По информации ivbg.ru, 17 мая в 08:45 на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге автомобиль Kia Rio сбил 12-летнего велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе.

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Ребенок попытался пересечь проезжую часть, не слезая с велосипеда. Поворачивая на Брюсовскую улицу, 30-летняя женщина на иномарке сбила его.

В ДТП мальчик получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой ключицы. Его доставили в 19-ую детскую больницу.