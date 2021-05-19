S7 отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона

В авиакомпании не исключают возможность возобновления полётов, как только будет восстановлено авиасообщение между странами, прерванное из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки в Турции.

Пресс-служба авиакомпании S7 Airlines сообщила 18 мая, что компания отменяет все рейсы в Турцию до сентября из-за неопределённости, которая сложилась в этом направлении. До сих пор не решено будут ли сняты ограничения на полёты или же запрет продлится. Напомним, авиасообщение ограничено Россией с 15 апреля по 1 июня из-за вспышки коронавируса в Турции.

— S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года, поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность, — заявили в компании S7 Airlines.

Представитель авиакомпании также добавил, что, как только авиасообщение между странами восстановится, продажа авиабилетов будет возобновлена.

— Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено, — уточнили в компании.

Аналогичное решение ранее приняла авиакомпания «Аэрофлот», но не так кардинально. Остались лишь два рейса в неделю в Стамбул, которые разрешены Федеральным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса, а все остальные рейсы отменены до конца июня.

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Между тем в оперштабе опровергли информацию, что запрет на авиасообщение между Россией и Турцией продлится до 30 июня. 17 мая в Москву прилетела турецкая правительственная делегация, чтобы провести переговоры с Россией о возобновлении полётов.