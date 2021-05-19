Названа новая дата возможного открытия Турции

Пока турецкой стороне не удалось возобновить авиаперелеты к концу мая.

В ходе переговоров между Россией и Турцией, турецкой стороне не удалось договориться о возобновлении авиаперелетов к концу мая. Как сообщили на сайте АТОР, со ссылкой на турецких чиновников, участвовавших в переговорах, предварительно возобновление авиасообщения перенесли на середину июня.

Ожидается, перед тем, как принять решение о возобновлении авиасообщения, в Турцию, для оценки мер, принимаемых страной для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, посетит новая делегация из России.

Отмечается, что в Оперштабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции не рассматривают для возобновления авиасообщения с Турцией конкретные даты. А также опровергли информацию о намерении ввести ограничения на перелеты с 1 июня.