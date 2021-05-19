В Гатчинском районе увековечат память мирных жителей, погибших в годы войны

Мемориальный комплекс будет создан на территории бывшего детского концентрационного лагеря в Гатчинском районе.

Решение о создании мемориала на месте бывшего детского концентрационного лагеря было принято сегодня, 19 мая, на совещании с участием председателя Российского исторического общества, главы СВР Сергея Нарышкина и председателя Российского военно-исторического общества, помощника президента России Владимира Мединского.

«Уверен, Мемориальный комплекс станет еще одним символом нашей общей памяти, местом гордости и преклонения перед подвигом советского народа в Великой Отечественной войне», — рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

В ближайшее время состоится творческий конкурс на создание эскиза проекта. 21 июня на месте будущего Мемориала будет установлен закладной камень.

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Немного истории: летом 1942 года в Вырице на базе дома отдыха Ленинградской швейной фабрики им. Володарского создается детский концлагерь. Фашисты не афишировали «учреждение». Говорили о «детском доме»: так он проходил по документам, так приказано было называть лагерь и самим малолетним узникам. Фашисты организовали в лагере «Саласпилс» фабрику детской крови, но о сдаче крови документов старались не оставлять.

Напомним, что всего в границах города Гатчина действовало четыре концлагеря. Только по официальным данным в системе «Дулаг-154» было уничтожено (расстреляно, замучено, умерло от болезней, голода и холода) более 80 000 советских граждан, как гражданское население, так и военнопленные РККА. Персонал «Дулаг-154» отличался крайней жестокостью. Известны как минимум несколько случаев, когда военнопленных обливали бензином и сжигали заживо.