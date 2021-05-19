В Подпорожье 21 мая пройдет обработка от клещей

В паблике «Администрация Подпорожского района» сообщают: 21 мая 2021 года будет осуществляться акарицидная обработка по периметру детских дворовых площадок.

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В связи с этим, в администрации просят ограничить посещение детских площадок на период обработки и в течении трех дней после нее.

Также 21 мая будет осуществляться акарицидная обработка городского кладбища микрорайона «Варбеги». Мероприятие может быть перенесено, если пройдут осадки.