Погода в Ленобласти: 20 мая ожидаются грозы и до +30 градусов тепла

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 мая в ночное время температура воздуха составит +11… +16 °C. Днем на западе ожидается +15… +23 °C. На востоке – +21… +30 °C.

Вам будет интересно Фото: первые молнии приближающейся бури уже видны в Ленобласти Как сообщал ivbg.ru, 18 мая во второй половине дня в Ленобласти ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение. Первые молнии приближающейся... 18.05.2021 130

В большинстве районов Ленинградской области в течение дня ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза и град. Ночью ветер юго-западный, южный, 5-10 м/с. Днем – северный и северо-западный, 7-12 м/с.

При грозах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.