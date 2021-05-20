В Санкт-Петербурге жертвами штормовой среды стали более 60 деревьев, пострадал один человек

Порывы ветра достигали 18 метров в секунду.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в среду, 19 мая, спасатели совершили 89 выездов из-за шторма.

Отмечается, что 62 выезда были по причине упавших деревьев. На угрозу падения слабозакреплённых конструкций и элементов кровли спасатели выезжали 27 раз.

В Северной столице оказались повреждены девять легковых автомобилей, пострадал один человек.