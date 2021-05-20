Штукатурка обвалилась сегодня утром с дома №10 на Ленинградском шоссе в Выборге Ленобласти.

Штукатурка упала прямо на припаркованный автомобиль. Очевидцы сообщают, что обошлось без пострадавших.

Фото: Александр Вавилов, Интересные события в Выборге, ВК.

Ранее в Петербурге за сутки произошло три обрушения фасадов. 11 мая на Малой Морской улице часть фасада рухнула прямо на голову 47-летней петербурженке. После на Невском, 53 от фасада здания откололась целая каменная глыба и упала на козырек ресторана, а после на тротуар. В завершение — на Смольном проспекте, прямо напротив здания городского правительства.