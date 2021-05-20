Автобус насмерть сбил пешехода на подъезде к Дятлицам

Смертельное ДТП произошло почти в полночь 18 мая на шестом километре трассы «Анташи — Ропша — Красное Село», у деревни Дятлицы в Ломоносовском районе Ленобласти.

Автобус под управлением 37-летнего водителя наехал на 39-летнего мужчину, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте. Известно, что погибший жил в деревне Красный Бор.

Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в Тихвине автомобиль сбил на “зебре” восьмилетнюю девочку на роликах. Школьницу госпитализировали с различными травмами в состоянии средней тяжести.