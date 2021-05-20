Лжесотрудники банка украли 400 000 000 рублей у россиянки – это абсолютный рекорд

По информации ivbg.ru, 54-летней женщине позвонили мошенники и представились сотрудниками службы безопасности банка.

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После этого она сняла и передала им 14 миллионов рублей со своего счета, а также рассказала, что у нее есть еще 380 миллионов рублей в другом банке. Услышав сумму, мошенники сказали, что с такими серьезными деньгами дел иметь не будут и передадут это дело в ФСБ, откуда женщине якобы позвонят.

В скором времени мошенники позвонили уже от имени ФСБ. В течение месяца жертва снимала деньги и отправляла неизвестным.