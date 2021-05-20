В администрации Куйвози проходят обыски, глава поселения увезен на допрос

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 20 мая в администрацию Куйвозовского поселения пришли с обыском сотрудники Следственного комитета Ленинградской области.

Александр Горюшкин
Фото: adm-kyivozy.ru

Следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Глава муниципального образования депутат Александр Горюшкин увезен на допрос.

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20.05.2021 90
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