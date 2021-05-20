Жителей Кировского района приглашают посетить экспозицию, посвященную героям битвы за Ленинград

Передвижная экспозиция, посвящённая героям битвы за Ленинград, начала работать в Кировском районе благодаря гранту от губернатора Ленобласти

Авторы проекта «Их имена забыться не должны» — историко-краеведческий фонд «Люби свой край» также выпускают специальную брошюру с материалами экспозиции, которую передадут в социальные учреждения района.

Организаторы проекта привлекают к сбору материалов школьников и учащихся техникумов, организуют встречи с поисковиками из других регионов, работающими на территории района и солдатами 90 отдельного специального поискового батальона, расположенного во Мге.

Отметим, что председатель ЗакСобрания Ленобласти Сергей Бебенин лично поздравил с праздником 9 Мая жительницу поселка Важины Подпорожского района Марию Миронову. Ко дню Победы около 33 тысяч ветеранов получили праздничные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Выплата полагается россиянам, принимавших непосредственное участие в ВОВ и проживающих сейчас в России и Прибалтике.