Сергей Перминов обсудил с экспертами шифрование праймериз «Единой России»

В Центральном исполкоме «Единой России» в Москве 20 мая были презентованы электронные решения, призванные обеспечить открытость и безопасность предварительного голосования в рамках праймериз.

На мероприятии присутствовали разработчики, а возглавил его замсекретаря Генсовета фракции, сенатор Сергей Перминов. Праймериз «Единой России» пройдут 24-30 мая, а их безопасность обеспечит современная блокчейн-технология, защищенная от манипуляций со стороны.

«Задача – голосование в один лайк. Чтобы прийти к этому, нам еще надо сделать несколько шагов. Кому-то это кажется громоздким, но уже сейчас процедура занимает полминуты, и это только самые надежные технологии», – рассказал Сергей Перминов

Такие технологии обеспечат не только тайну голосования, но и его прозрачность и легитимность. На мероприятии также выступил заместитель руководителя управления финансово-хозяйственного обеспечения ЦИК партии Вячеслав Сатеев, который рассказал о принципах и технологиях ключей шифрования, а также технологиях, применяемых партией для праймериз.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов рассказал о системе безопасности ЕСИА «Госуслуги», механизмы которого впервые широко задействованы в избирательной кампании.

Руководитель проектов информационной безопасности компании «Цифровые решения» и направления информационной безопасности школы «HackerU» Егор Богомолов зачитал доклад о мониторинге и защите системы электронных праймериз от кибератак.