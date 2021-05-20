Сергей Перминов обсудил с экспертами шифрование праймериз «Единой России»

В Центральном исполкоме «Единой России» в Москве 20 мая были презентованы электронные решения, призванные обеспечить открытость и безопасность предварительного голосования в рамках праймериз.
На мероприятии присутствовали разработчики, а возглавил его замсекретаря Генсовета фракции, сенатор Сергей Перминов. Праймериз «Единой России» пройдут 24-30 мая, а их безопасность обеспечит современная блокчейн-технология, защищенная от манипуляций со стороны.
Такие технологии обеспечат не только тайну голосования, но и его прозрачность и легитимность. На мероприятии также выступил заместитель руководителя управления финансово-хозяйственного обеспечения ЦИК партии Вячеслав Сатеев, который рассказал о принципах и технологиях ключей шифрования, а также технологиях, применяемых партией для праймериз.
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов рассказал о системе безопасности ЕСИА «Госуслуги», механизмы которого впервые широко задействованы в избирательной кампании.
Руководитель проектов информационной безопасности компании «Цифровые решения» и направления информационной безопасности школы «HackerU» Егор Богомолов зачитал доклад о мониторинге и защите системы электронных праймериз от кибератак.