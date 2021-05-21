Глава Роспотребнадзора рассказала о местах с наибольшим риском заболеть коронавирусом

Наибольший риск заболеть COVID-19 существует дома и в общественном транспорте. Об этом заявила главный санитарный врач страны Анна Попова.

По ее словам, в нашей стране чаще всего люди инфицируются коронавирусом во время поездки в общественном транспорте, но большая часть россиян все же заболевают дома, контактируя с заразными родственниками.

— Пока остаётся транспорт, но заражение в домашних очагах у нас — самое большое количество, — заявила глава Роспотребнадзора в интервью Наиле Аскер-заде в телеэфире федерального канала «Россия 1».

Чиновница добавила, что чаще всего коварной инфекцией болеют граждане старше 50 лет.