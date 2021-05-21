Тело мертвого тюленя обнаружили на берегу Финского залива — видео

Труп животного покачивался на волнах у самого берега.

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В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появилось видео, на котором тело мертвого тюленя лежит в воде у берега.

Автор поста сообщил, что труп животного был обнаружен у Сестрорецкого парка Дубки.

Эта ситуация повторяется каждое межсезонье. Так как внешних повреждений у ластоногих не обнаружено, установить точные причины смерти тюленей невозможно. Не исключено, ластоногий мог погибнуть как от инфекционных болезней, так и от рыболовецких сетей.