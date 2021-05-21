В Санкт-Петербурге вновь пройдет акция «Синяя птица»

Автор: Александр Селиванов
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Волонтёры будут бороться с рекламой наркотиков.

Четвертая в этом году масштабная акция «Синяя птица – безопасная территория» пройдет во всех районах Санкт-Петербурга.

Волонтеры будут закрашивать надписи с запрещенной рекламой психоактивных веществ.

Отмечается, что за время проведения акции 1500 волонтёров нашли и уничтожили более 1000 рекламных объявлений с наркотиками.

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