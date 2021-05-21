Следком призывает родителей Ленобласти не оставлять своих детей без присмотра

И напомнил об уголовной ответственности родителей, оставляющих детей без присмотра.

С наступлением теплой погоды в регионах страны участились случаи выпадения из окон несовершеннолетних детей. Так, на прошлой неделе в Выборгском районе Ленобласти из окна второго этажа выпала двухлетняя девочка. Пострадавшую поместили в отделение реанимации.

В Следственном комитете России рекомендуют родителям не ставить мебель близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Кроме того, москитная сетка не спасет ребенка от возможного падения. Лучше устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые мешают ребенку самостоятельно открыть окно. Если же родители решили проветрить комнату, они должны находиться в ней.

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В ведомстве напомнили, что беспечным родителям, которые оставляют своих детей без присмотра, грозит уголовная ответственности в том случае, если дети погибнут или получат травму.